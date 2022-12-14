14 декабря
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Происшествия

Здоровенный бегемот проглотил двухлетнего мальчика, а потом выплюнул его. Живым

В Уганде жителям одной из деревень удалось спасти ребенка, которого проглотил бегемот, сообщает Capital Radio.

Бегемоты.
Бегемоты.
СС0

Двухлетний мальчик играл на берегу озера. Из воды внезапно появился крупный бегемот и попытался проглотить его.

Жители деревни принялись швырять в животное камни, пишет Lenta.ru. В итоге бегемот выплюнул мальчика и уплыл восвояси.

Ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу. К удивлению врачей, мальчик не только остался жив, но и не получил серьезных травм.

Между тем огромный крокодил-убийца выпрыгнул из реки и утащил под воду мальчика.

Отец попытался спасти сына, но не смог. Крокодил еще несколько раз выплывал на поверхность с ребенком в зубах, после чего исчез.

А бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.

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