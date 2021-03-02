В жилом доме взорвался самогонный аппарат

Самогонный аппарат взорвался в жилом доме в Екатеринбурге, сообщает ТАСС .

Один человек получил ожоги 20% тела, он госпитализирован.

В квартире, где случилось ЧП, находились несколько человек.

Сначала отрабатывалась версия взрыва газа, пишет bfm.ru. Однако потом полицейские установили, что взорвался самогонный аппарат.

Ранее в Иркутской области семья пострадала из-за разгерметизации дистиллятора в самогонном аппарате.

В квартире находились пять человек — двое взрослых и трое детей.

Четверых пострадавших, двух взрослых и двух детей, с ожогами 1−2 степени госпитализировали в больницу.

В России ввели «индекс самогона». Производство и потребление самодельного алкоголя — один из индикаторов экономического положения в стране, считают эксперты Финансового университета при правительстве России.