Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В жилом доме взорвался самогонный аппарат

Самогонный аппарат взорвался в жилом доме в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
открытые источники в интернете

Один человек получил ожоги 20% тела, он госпитализирован.

В квартире, где случилось ЧП, находились несколько человек.

Сначала отрабатывалась версия взрыва газа, пишет bfm.ru. Однако потом полицейские установили, что взорвался самогонный аппарат.

Ранее в Иркутской области семья пострадала из-за разгерметизации дистиллятора в самогонном аппарате.

В квартире находились пять человек — двое взрослых и трое детей.

Четверых пострадавших, двух взрослых и двух детей, с ожогами 1−2 степени госпитализировали в больницу.

В России ввели «индекс самогона». Производство и потребление самодельного алкоголя — один из индикаторов экономического положения в стране, считают эксперты Финансового университета при правительстве России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость