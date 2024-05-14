В зоне СВО погиб учитель из Барнаула

Под руководством Андрея Шариповича с 2003 года в лицее действовал военно-патриотический клуб «Воин». Туда ходили дети со всего микрорайона.
Коллеги и кадеты лицея №52 скорбят об утрате учителя.
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При выполнении боевой задачи в ДНР погиб учитель лицея №52 Андрей Шарипович Валиев, сообщает "Образование Барнаул".
Под руководством Андрея Шариповича с 2003 года в лицее действовал военно-патриотический клуб «Воин». Туда ходили дети со всего микрорайона.
Коллеги и кадеты лицея №52 скорбят об утрате учителя.
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