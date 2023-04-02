2 апреля
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Происшествия

Вандалы продолжают творить безобразия на Аллее ветеранов в Барнауле

Барнаульцы заметили очередной акт вандализма на Аллее ветеранов. На этот раз оказались разбиты фонари. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Вандалы разбили фонари на Аллее ветеранов
Вандалы разбили фонари на Аллее ветеранов
Барнаул 22

Неизвестные разбили несколько фонарей на Аллее ветеранов. У одного полностью снесли плафон, у другого частично разбили.

Это уже не первый акт вандализма на Аллее ветеранов. Барнаулец испортил портреты героев на аллее Памяти Воинов-Десантников в Барнауле. Он руками, ногами и головой ударил по мемориальным табличкам с изображением воинов.

Парня обвинили в повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.

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