Вандалы продолжают творить безобразия на Аллее ветеранов в Барнауле

Барнаульцы заметили очередной акт вандализма на Аллее ветеранов. На этот раз оказались разбиты фонари. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Неизвестные разбили несколько фонарей на Аллее ветеранов. У одного полностью снесли плафон, у другого частично разбили.

Это уже не первый акт вандализма на Аллее ветеранов. Барнаулец испортил портреты героев на аллее Памяти Воинов-Десантников в Барнауле. Он руками, ногами и головой ударил по мемориальным табличкам с изображением воинов.

Парня обвинили в повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.