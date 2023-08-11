11 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Вандалы разрушили надгробия на кладбище в Барнауле

Неизвестные разрушили надгробия на Новомихайловском кладбище, сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула.

Поврежденные надгробия.
Поврежденные надгробия.
barnaul_org

Администрация некрополя обнаружила повреждения 9 и 10 августа при обходе территории.

Делом занялась полиция Индустриального района, на месте работала опергруппа.

Барнаульцев просят обратиться в администрацию кладбища, если горожане заметят еще какие-либо следы вандализма, по телефону 53-34-21, либо в "Специализированную похоронную службу" 35-78-75.

Ранее на этом же кладбище поднялась паника из-за сообщений, что неизвестные раскопали могилу и похитили урну с прахом. Позже урну нашла полиция. Прах оказался на прежнем месте, но в более глубоком слое земли. Полиция предполагает, что урна провалилась вглубь из-за того, что гроб подгнил, и земля осела.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость