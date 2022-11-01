1 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Ведущего ветврача алтайского города будут судить за взятку

В Бийске ведущего ветеринарного врача обвиняют в получении взятки, сообщают в региональном СК.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Автомобиль обвиняемого стоимостью 850 тыс. рублей следователи арестовали в качестве обеспечительных.


С 2018 по 2020 год врач получил более 158 тыс. рублей от производителя колбасы. Деньги должны были решить вопрос о допуске сырья к пищевой переработке без проведения ветеринарных исследований, а также за оказание покровительства при осуществлении ветеринарного контроля.


Преступление выявили сотрудниками регионального ФСБ России. Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
Обвиняемый вину признал. Дело направили в суд для рассмотрения.

Напомним на Алтае ветеринара подозревают в получении взятки от производителя колбасы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость