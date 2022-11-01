Ведущего ветврача алтайского города будут судить за взятку

В Бийске ведущего ветеринарного врача обвиняют в получении взятки, сообщают в региональном СК.

Автомобиль обвиняемого стоимостью 850 тыс. рублей следователи арестовали в качестве обеспечительных.



С 2018 по 2020 год врач получил более 158 тыс. рублей от производителя колбасы. Деньги должны были решить вопрос о допуске сырья к пищевой переработке без проведения ветеринарных исследований, а также за оказание покровительства при осуществлении ветеринарного контроля.



Преступление выявили сотрудниками регионального ФСБ России. Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Обвиняемый вину признал. Дело направили в суд для рассмотрения.

Напомним на Алтае ветеринара подозревают в получении взятки от производителя колбасы.