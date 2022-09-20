На Алтае ветеринара подозревают в получении взятки от производителя колбасы

На Алтае ветеринарного врача подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в региональном СК.

В Следственном комитете рассказали, что дело возбудили в отношении ведущего ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Бийску и Бийскому району».

Специалиста подозревают в получении взятки более 158 тыс. рублей от производителя колбасы с 2018 по 2020 год.

Деньги должны были решить вопрос о допуске сырья к пищевой переработке без проведения ветеринарных исследований, а также за оказание покровительства при осуществлении ветеринарного контроля.

Ранее появилась информация о том, что сотрудника одного из заводов на Алтае могут лишить свободы за взятку почти 1 млн рублей.