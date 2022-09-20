20 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае ветеринара подозревают в получении взятки от производителя колбасы

На Алтае ветеринарного врача подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в региональном СК.

Колбаса.
Колбаса.
СС0

В Следственном комитете рассказали, что дело возбудили в отношении ведущего ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Бийску и Бийскому району».

Специалиста подозревают в получении взятки более 158 тыс. рублей от производителя колбасы с 2018 по 2020 год.

Деньги должны были решить вопрос о допуске сырья к пищевой переработке без проведения ветеринарных исследований, а также за оказание покровительства при осуществлении ветеринарного контроля.

Ранее появилась информация о том, что сотрудника одного из заводов на Алтае могут лишить свободы за взятку почти 1 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость