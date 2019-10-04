«Ведущий гостелерадио» Соловьев пригрозил тюрьмой слушателю

Радио- и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщение о подаче в отношении него заявления в Следственный комитет с просьбой проверить на экстремизм его оскорбление слушателя из Татарстана, сообщает Rambler News Service .

«Я как раз, наоборот, защитил Татарстан и его жителей. Я сказал этому человеку, что не надо позорить Татарстан <…> Меня удивило, почему из того, что я говорил, народ решил, что я говорил это с татарским акцентом. Разве у татар такой акцент? Я, правда, никак не могу понять, при чем здесь Татарстан, при чем здесь татары. Человека зовут Хасан, он может быть откуда угодно», — заявил Соловьев.

Также он предложил сотрудникам МВД проверить сообщения своего слушателя на «призывы, вежливо говоря, к противоправной деятельности» и «унизительные формулировки». По мнению ведущего, слушатель и человек, подавший заявления, — это один человек.

«У меня же есть только его номер телефона и имя. Поэтому если это сам этот человек решил сделать, это прекрасно, заодно и „присядет“», — заявил ведущий государственных СМИ.

Накануне житель Татарстана отправил заявление в СК и Генпрокуратуру с требованием завести уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в отношении радио- и телеведущего Владимира Соловьева, пишет znak.com.

В эфире радиостанции «Вести FM» журналист назвал слушателя из Татарстана «мразью», реагируя на то, что мужчина сказал, что ведущий — «лакей» и «путиноид».

«Некто Хасан из Татарстана… Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!» — в частности, заявил Соловьев. При этом реплику слушателя телеведущий зачитал с характерным акцентом.

Ранее ряд СМИ обсуждали информацию о том, что песня Бориса Гребенщикова «Вечерний М», в которой музыкант высмеял телевизионных пропагандистов, может быть посвящена журналисту Владимиру Соловьеву.

В последнее время ведущий государственного канала все чаще впадает в истерику во время программ. Это стало обычным делом для «интервьюера Путина» (Соловьев делал большое интервью с президентом в 2015 году). Также российский лидер наградил Соловьева в 2013 году орденом Почета.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».