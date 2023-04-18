Версия: из-за самокатчика погиб известный актер из «Улиц разбитых фонарей»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из Санкт-Петербурга проверить сообщения в соцсетях, что актер Вадим Волков погиб в ДТП с самокатчиком.

Пользователи соцсетей стали активно делиться мнениями, что актера сбил молодой человек на электросамокате. Причем многие утверждали, что парень был в состоянии алкогольного опьянения.

О смерти актера стало известно еще 9 апреля, напоминает «Фонтанка». Тогда обстоятельства смерти актера не уточнялись. Но сейчас следователи проводят проверку. При наличии оснований правоохранители незамедлительно возбудят уголовное дело.

Об актере

Широкой публике артист известен по многочисленным работам в кино и на телевидении. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Бандитский Петербург», «Литейный», «Тайны следствия», «Чужой район» и «Невский».

Был актером петербургского Молодежного театра на Фонтанке. Погиб в возрасте 60 лет.

Между тем каждый второй россиянин хочет ограничений для самокатчиков — 52% россиян считают, что нужны законодательные ограничения для управления электросамокатами.

Больше всего граждан беспокоит скорость самокатов. Часть опрошенных предлагает и вовсе запретить их движение по пешеходным зонам и тротуарам. Кроме того, респонденты выступают за возрастной ценз 18+ и за обучение управлению с выдачей соответствующего удостоверения.

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) — такой термин недавно появился в ПДД. К нему в том числе относятся электросамокаты. Водителя СИМ с 1 марта больше не приравнивают к пешеходу.