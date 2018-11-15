Водитель на скорости 215 км/ч намеренно сбил семью на тротуаре в Екатеринбурге

По данным E1.ru, утром на улице Фурманова серебристая Honda CR-V выехала на тротуар, проехала по нему на огромной скорости около 215 километров в час, сбила мужчину, продолжила движение и еще через 65 метров сбила женщину с коляской. Машина остановилась только после того, как врезалась в столб. Все пешеходы получили тяжелые травмы, а водитель отделался разбитым носом.
Между тем водитель утверждает, что якобы перепутал педали газа и тормоза.
Источник издания говорит, что водительский стаж мужчины составляет около 30 лет. Горожане, как и следователи, не верят, что человек с таким опытом мог допустить «ошибку новичка».
«Перед аварией Honda стояла в пробке. На торможении было видно, что оба стоп-сигнала, а также повторитель работают. Когда водитель выехал на тротуар и понесся, стоп-сигналы не горели. То есть на тормоз он не пытался давить. Я не верю, что водитель в здравом уме не способен быстро разобраться в том, что происходит. Либо этот человек что-то недоговаривает, либо он был неадекватен за рулем», — считает автоэксперт Дмитрий Ларионов, пишет «Росбалт».