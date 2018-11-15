Водитель на скорости 215 км/ч намеренно сбил семью на тротуаре в Екатеринбурге

Следователи считают, что автомобиль Honda на тротуаре в Екатеринбурге сбил ребенка и двух взрослых намеренно. Это было покушение на убийство. Именно по этой статье возбудили уголовное дело.

По данным E1.ru, утром на улице Фурманова серебристая Honda CR-V выехала на тротуар, проехала по нему на огромной скорости около 215 километров в час, сбила мужчину, продолжила движение и еще через 65 метров сбила женщину с коляской. Машина остановилась только после того, как врезалась в столб. Все пешеходы получили тяжелые травмы, а водитель отделался разбитым носом.

Между тем водитель утверждает, что якобы перепутал педали газа и тормоза.

Источник издания говорит, что водительский стаж мужчины составляет около 30 лет. Горожане, как и следователи, не верят, что человек с таким опытом мог допустить «ошибку новичка».