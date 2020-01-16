Выпавшая из окна фотомодель рассказала, что с ней произошло на самом деле

Российская фотомодель Ксения Пунтус, попавшая в больницу после таинственного инцидента с падением из окна дома своего бойфренда, побеседовала со следователями и рассказала, что с ней случилось.

По словам девушки, она в ту ночь была пьяна. И выпала из окна после того, как присела на подоконник и внезапно почувствовала себя плохо. Наркотики в крови модели не нашли, сообщает РЕН ТВ.

Несчастный случай произошел с Пунтус 11 января. Девушку нашли под окнами дома в Трехпрудном переулке, где живет ее друг — внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

СМИ ранее сообщали, что девушка могла выпасть из окна из-за сильнодействующих препаратов для похудения, которые нельзя сочетать с алкоголем, пишет «Росбалт». Незадолго до падения из окна девушка была в ночном клубе с друзьями.

Выпавшую из окна девушку обнаружил дворник.

Версия дворника

Однако дворник, который нашел модель, ранее выдвинул версию, что ее выбросили из машины.

Окно. СС0

«На выпавшую из окна она не была похожа. Мне показалось, что ее выбросили из машины. А, может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме», — рассказал «МК» дворник, который обнаружил девушку.

Девушку мужчина нашел 11 января в 3:50. Она не могла членораздельно говорить, хотя при этом алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она промычала, что ее зовут Ксения, и не смогла пояснить, как очутилась в этом месте.

Клан Бесогона

Баков заявил полиции, что вернулся с вечеринки пьяным и не знает, что произошло в его квартире. Сама квартира считается местом происшествия и опечатана.

Члены клана Михалковых хранят молчание. Известная актриса Анна Михалкова — мать Бакова — отключила возможность комментирования на своих страницах в соцсетях.