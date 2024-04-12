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Происшествия

Выявлена угроза жизни 30 тыс. жителям Алма-Аты из-за нарушений на плотине

Глава МЧС Республики Казахстан проинспектировал плотину, которая должна сдерживать сель в бассейне «Аксай».

Обследование опасных участков в горах Казахстана.
Обследование опасных участков в горах Казахстана.
gov.kz

Выявлены нарушения при осмотре объекта. Выяснилось, что подрядчик по строительству объекта не выполнил обязательства, сообщает Kazinform.

Из-за этого есть угроза жизни жителям Алма-Аты. И цифра попавших под угрозу из-за этой плотины довольно внушительная — 30 тыс. человек.

Обследование опасных участков в горах Казахстана.
Обследование опасных участков в горах Казахстана.
gov.kz

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование по хищению бюджетных средств.

Ранее из-за схода селя более 500 человек застряли на горе Синюхе на Алтае.

Грязевые потоки окружили курорт в селе Манжерок.

Спасатели не могли вовремя прийти на помощь — в операторскую зашла вода, ее людям было по пояс.

Позднее местные жители успокоили — всех туристов сняли с горы.

Природное явление

Сель — временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых частиц до крупных камней и глыб. Возникает из-за дождей.

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