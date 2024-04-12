Выявлена угроза жизни 30 тыс. жителям Алма-Аты из-за нарушений на плотине

Выявлены нарушения при осмотре объекта. Выяснилось, что подрядчик по строительству объекта не выполнил обязательства, сообщает Kazinform.
Из-за этого есть угроза жизни жителям Алма-Аты. И цифра попавших под угрозу из-за этой плотины довольно внушительная — 30 тыс. человек.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование по хищению бюджетных средств.
Ранее из-за схода селя более 500 человек застряли на горе Синюхе на Алтае.
Грязевые потоки окружили курорт в селе Манжерок.
Спасатели не могли вовремя прийти на помощь — в операторскую зашла вода, ее людям было по пояс.
Позднее местные жители успокоили — всех туристов сняли с горы.
Природное явление
Сель — временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых частиц до крупных камней и глыб. Возникает из-за дождей.
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