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Происшествия

Выжившая в «бийской резне» девушка опознала убийцу

В Алтайском крае молодого мужчину обвинили в убийстве девушки и покушении на убийство ее подруги, сообщает региональный СК.

Подозреваемый в убийстве девушки дает показания в Бийске.
Подозреваемый в убийстве девушки дает показания в Бийске.
altai-krai.sledcom.ru.

Напомним, вечером 18 октября в Бийске неизвестный напал на двух 22-летних девушек. Одна скончалась на месте от удара ножом в живот, другую госпитализировали с двумя ранениями в грудь и живот.

Подозреваемого в ночной резне задержали через неделю — им оказался 32-летний мужчина, который нигде не работает и не имеет постоянного места жительства.

«Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных двумя пунктами статьи 105 УК РФ — убийство и покушение на убийство двух человек», — рассказали в ведомстве.

Бийчанин на месте преступления показал, как наносил удары. Свой мотив он объяснил «внезапно возникшим неприязненным отношением» к девушкам.

«Кроме того, проведена процедура, в ходе которой выжившая девушка опознала злоумышленника», — добавили в СК.

Следователь намерен отправить под стражу мужчину, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за наркотики.

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