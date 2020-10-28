Выжившая в «бийской резне» девушка опознала убийцу

Напомним, вечером 18 октября в Бийске неизвестный напал на двух 22-летних девушек. Одна скончалась на месте от удара ножом в живот, другую госпитализировали с двумя ранениями в грудь и живот.
Подозреваемого в ночной резне задержали через неделю — им оказался 32-летний мужчина, который нигде не работает и не имеет постоянного места жительства.
«Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных двумя пунктами статьи 105 УК РФ — убийство и покушение на убийство двух человек», — рассказали в ведомстве.
Бийчанин на месте преступления показал, как наносил удары. Свой мотив он объяснил «внезапно возникшим неприязненным отношением» к девушкам.
«Кроме того, проведена процедура, в ходе которой выжившая девушка опознала злоумышленника», — добавили в СК.
Следователь намерен отправить под стражу мужчину, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за наркотики.