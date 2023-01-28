Выжившие в рубцовском пожаре дети рассказали, как погибла их мать

Пожар, произошедший в результате поджога, произошел в Рубцовске 26 января и унес жизни троих человек. Дети рассказали, что случилось накануне трагедии, в которой погибла их мать.

В пожаре погибли 34-летняя хозяйки дома Екатерина, ее 64-летняя мать и знакомый семьи, временно проживающий в доме.

По подозрению в поджоге задержали гражданского мужа Екатерины, ранее судимого 34-летний Алексея. Двоих детей, который мать успела спасти, поместили в приют той же ночью. Девочкам по 7 и 16 лет, передает «Комсомольская правда».

Со слов 16-летней дочери, которая во время пожара позвонила учительнице, мать и ее сожитель 25 января разругались. Екатерина пыталась выгнать мужчину, но у нее не получилось.

26 января мужчина ходил задумчивый и молчаливый. И внезапно сказал: «Я вас подожгу, когда вы ляжете спать».

Пожар в Рубцовске. СК по Алтайскому краю.

Как уже позже сообщило следствие, сожитель облил веранду бензином и поджег дом, скрывшись с места преступления.

«Когда мама уснула, он подошел, чиркнул спичкой и бросил в нее», — рассказывала девочка учительнице.

Женщина поняла, что дом горит. Она крикнула детям, чтобы те спасались. Они выпрыгнули в огород через окно на кухне.

Сама Екатерина пыталась спасать свою парализованную мать и квартиранта. Все трое погибли.

Соседи рассказывали о сожителе только хорошее. Сама учительница навещала девочек в доме.

«Рукастый, в доме пластиковые окна сделал, поставил унитаз, забор новый. Когда я к ним заходила, даже порадовалась — в доме чистенько, у ребенка было школьное место. Хозяин, когда я приходила, с печкой возился, чистил, было видно, что хозяйственный. То, что он был ранее судим, я, например, и не знала» — рассказала педагог.

Хоронить погибших на пожаре людей будут на следующей неделе в закрытых гробах.