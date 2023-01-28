Выжившие в рубцовском пожаре дети рассказали, как погибла их мать

В пожаре погибли 34-летняя хозяйки дома Екатерина, ее 64-летняя мать и знакомый семьи, временно проживающий в доме.
По подозрению в поджоге задержали гражданского мужа Екатерины, ранее судимого 34-летний Алексея. Двоих детей, который мать успела спасти, поместили в приют той же ночью. Девочкам по 7 и 16 лет, передает «Комсомольская правда».
Со слов 16-летней дочери, которая во время пожара позвонила учительнице, мать и ее сожитель 25 января разругались. Екатерина пыталась выгнать мужчину, но у нее не получилось.
26 января мужчина ходил задумчивый и молчаливый. И внезапно сказал: «Я вас подожгу, когда вы ляжете спать».
Как уже позже сообщило следствие, сожитель облил веранду бензином и поджег дом, скрывшись с места преступления.
«Когда мама уснула, он подошел, чиркнул спичкой и бросил в нее», — рассказывала девочка учительнице.
Женщина поняла, что дом горит. Она крикнула детям, чтобы те спасались. Они выпрыгнули в огород через окно на кухне.
Сама Екатерина пыталась спасать свою парализованную мать и квартиранта. Все трое погибли.
Соседи рассказывали о сожителе только хорошее. Сама учительница навещала девочек в доме.
«Рукастый, в доме пластиковые окна сделал, поставил унитаз, забор новый. Когда я к ним заходила, даже порадовалась — в доме чистенько, у ребенка было школьное место. Хозяин, когда я приходила, с печкой возился, чистил, было видно, что хозяйственный. То, что он был ранее судим, я, например, и не знала» — рассказала педагог.
Хоронить погибших на пожаре людей будут на следующей неделе в закрытых гробах.
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