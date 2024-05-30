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Происшествия

Власти Воронежа опровергли информацию о работе на ЕГЭ охранников-мигрантов

В нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что воронежской школе №62 при проведении ЕГЭ за работой рамки-металлодетектора следили охранники-мигранты. Однако эту информацию опровергли. За процедурой наблюдал русский учитель физкультуры, сообщает Комсомольская правда.

Школа, школьный класс.
Школа, школьный класс.
unsplash.com

Приказом ГЭК сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, утвержден русский учитель физкультуры школы №62» - сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что девочек заставляли снимать лифчики перед входом на ЕГЭ. Одну девушку не пропускали в корсете. Других просили снять косточки. Девушку с брекетами допустили только через час. Лифчики снимали не в туалете, а на входе в школе рядом с рамкой, рассказали ученицы. Многих ситуация довела до слез.

Екатерина Коваленко

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