Власти Воронежа опровергли информацию о работе на ЕГЭ охранников-мигрантов

В нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что воронежской школе №62 при проведении ЕГЭ за работой рамки-металлодетектора следили охранники-мигранты. Однако эту информацию опровергли. За процедурой наблюдал русский учитель физкультуры, сообщает Комсомольская правда .

Приказом ГЭК сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, утвержден русский учитель физкультуры школы №62» - сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что девочек заставляли снимать лифчики перед входом на ЕГЭ. Одну девушку не пропускали в корсете. Других просили снять косточки. Девушку с брекетами допустили только через час. Лифчики снимали не в туалете, а на входе в школе рядом с рамкой, рассказали ученицы. Многих ситуация довела до слез.

Екатерина Коваленко

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