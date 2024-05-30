Власти Воронежа опровергли информацию о работе на ЕГЭ охранников-мигрантов

Приказом ГЭК сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, утвержден русский учитель физкультуры школы №62» - сообщили в мэрии.
Ранее сообщалось, что девочек заставляли снимать лифчики перед входом на ЕГЭ. Одну девушку не пропускали в корсете. Других просили снять косточки. Девушку с брекетами допустили только через час. Лифчики снимали не в туалете, а на входе в школе рядом с рамкой, рассказали ученицы. Многих ситуация довела до слез.
Екатерина Коваленко
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