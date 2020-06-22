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Происшествия

Вместо жилья штрафы. Барнаульских дольщиков вызывают в полицию за пикет

Барнаульские дольщики, которые более двух лет не могут получить обещанные квартиры в доме на пр. Ленина, 195а, опубликовали петицию, в которой рассказали об их преследовании их за пикет. Акцию они провели, пытаясь привлечь внимание к долгострою.

Пикет дольщиков в Барнауле.
Пикет дольщиков в Барнауле.
change.org

Многоквартирный дом начала строить «Монтажная компания «ПР-холдинг» в 2015 году на средства дольщиков. Но сдачу дома задерживают более двух лет — покупатели жилья должны были заселиться еще в 2017 году. По последним данным мэрии, не сданы блок-секции № 3 и 4. Общее количество квартир в двух недостроенных секциях — 256, сообщал ранее Altapress.ru.

И вот в начале июня дольщики вышли на пикет, чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме краевых и городских властей. Однако «в ответ на крик о помощи дольщики получат штрафы от 10 до 30 тысяч рублей», написали они в петиции, размещенной 20 июня.

Комплекс жилых домов по ул. П.Сухова 2-а,2-б и пр-ту Ленина, 195
Комплекс жилых домов по ул. П. Сухова 2-а, 2-б и пр-ту Ленина, 195
архив ЗАО Мастерская Рамазановой «Архисидек»

По сведениям «МК на Алтае», некоторым дольщикам приходят повестки из УМВД по Барнаулу с требованием явиться в отдел полиции для дачи показаний по факту проведения несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия.

Авторы петиции потребовали прекратить преследование дольщиков, инициированное «в ответ на призыв о помощи».

По данным на утро 22 июня, петицию подписали 148 человек. Петиция адресована Первому каналу телевидения и его гендиректору Константину Эрнсту.

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