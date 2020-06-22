Вместо жилья штрафы. Барнаульских дольщиков вызывают в полицию за пикет

Многоквартирный дом начала строить «Монтажная компания «ПР-холдинг» в 2015 году на средства дольщиков. Но сдачу дома задерживают более двух лет — покупатели жилья должны были заселиться еще в 2017 году. По последним данным мэрии, не сданы блок-секции № 3 и 4. Общее количество квартир в двух недостроенных секциях — 256, сообщал ранее Altapress.ru.
И вот в начале июня дольщики вышли на пикет, чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме краевых и городских властей. Однако «в ответ на крик о помощи дольщики получат штрафы от 10 до 30 тысяч рублей», написали они в петиции, размещенной 20 июня.
По сведениям «МК на Алтае», некоторым дольщикам приходят повестки из УМВД по Барнаулу с требованием явиться в отдел полиции для дачи показаний по факту проведения несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия.
Авторы петиции потребовали прекратить преследование дольщиков, инициированное «в ответ на призыв о помощи».
По данным на утро 22 июня, петицию подписали 148 человек. Петиция адресована Первому каналу телевидения и его гендиректору Константину Эрнсту.