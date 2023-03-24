24 марта
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Происшествия

Внезапно умер важный свидетель по делу мужчины, который погиб в полицейской машине

В Нижнем Тагиле умер важный свидетель по делу мужчины, скончавшегося в патрульной машине, пишет E1.ru.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

В январе 2023 года, задержанного мужчину привезли в полицейский отдел мертвым. Вскрытие показало, что у него сломан шейный позвонок.

Свидетель по этому делу находился с погибшим в одном отсеке для задержанных.

Однако самого свидетеля нашли мертвым в общежитии, куда пришел отдать долг товарищу. И там умер. По одной из версий, погиб от отравления.

В региональном СКР сообщили, что проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.

Ранее барнаульца на 1,5 года лишили свободы за то, что он отругал и укусил полицейского.

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