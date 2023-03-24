Внезапно умер важный свидетель по делу мужчины, который погиб в полицейской машине

В январе 2023 года, задержанного мужчину привезли в полицейский отдел мертвым. Вскрытие показало, что у него сломан шейный позвонок.
Свидетель по этому делу находился с погибшим в одном отсеке для задержанных.
Однако самого свидетеля нашли мертвым в общежитии, куда пришел отдать долг товарищу. И там умер. По одной из версий, погиб от отравления.
В региональном СКР сообщили, что проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.
Ранее барнаульца на 1,5 года лишили свободы за то, что он отругал и укусил полицейского.