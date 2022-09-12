Во время концерта в «Лужниках» женщина упала с трибуны и умерла в больнице

42-летняя женщина почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала с 10-метровой высоты, сообщает Telegram-канал «112».
Ей оказали первую помощь и экстренно госпитализировали, но пострадавшая умерла в больнице. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.
Мужчина также упал с 10-метровой высоты, но остался жив. Врачи диагностировали у него травму головы.
По фактам произошедшего ведут разбирательство.
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