12 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Во время концерта в «Лужниках» женщина упала с трибуны и умерла в больнице

Двое зрителей упали с высокой трибуны на концерте группы «Ленинград» в «Лужниках», пишет Газета.Ru.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

42-летняя женщина почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала с 10-метровой высоты, сообщает Telegram-канал «112».

Ей оказали первую помощь и экстренно госпитализировали, но пострадавшая умерла в больнице. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.

Мужчина также упал с 10-метровой высоты, но остался жив. Врачи диагностировали у него травму головы.

По фактам произошедшего ведут разбирательство.

Концерт группы «Ленинград» в «Лужниках» — первый с 2019 года. На стадионе было более 80 тыс. зрителей.

Ранее лидер группы Сергей Шнуров поддержал запрет русской культуры на Западе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость