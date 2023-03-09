Во время минуты тишины спасатели услышали человеческие голоса под завалами взорвавшейся пятиэтажки

Спасатели на месте ЧП в Чите.

Спасено 11 человек, в том числе двое детей.

После объявления минутной тишины под перекрытиями между четвертым и пятым этажами поисковики услышали человеческие голоса.

С помощью спецтехники осторожно расчищаются завалы. К поиску людей подключены кинологические расчеты.

Пострадавшие госпитализированы.

Что произошло

Днем 9 марта пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Частично обрушились конструкции здания — межэтажные перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей.

Очевидцы сообщают — с соседнего дома слетела крыша, осколки побили у них стекла. Разнесло магазин «Хлеб-соль».

Ранее в Новосибирске задержали двух омичей, представлявшихся «газовиками» в пострадавшем доме. 9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично. Погибли 15 человек.