9 марта
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Происшествия

Во время минуты тишины спасатели услышали человеческие голоса под завалами взорвавшейся пятиэтажки

На месте ЧП в читинском поселке Антипиха продолжаются поисковые работы, говорится в сообщении регионального МЧС.

Спасатели на месте ЧП в Чите.
Спасатели на месте ЧП в Чите.
75.mchs.gov.ru

Спасено 11 человек, в том числе двое детей.

После объявления минутной тишины под перекрытиями между четвертым и пятым этажами поисковики услышали человеческие голоса.

С помощью спецтехники осторожно расчищаются завалы. К поиску людей подключены кинологические расчеты.

Пострадавшие госпитализированы.

Что произошло

Днем 9 марта пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Частично обрушились конструкции здания — межэтажные перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей.

Очевидцы сообщают — с соседнего дома слетела крыша, осколки побили у них стекла. Разнесло магазин «Хлеб-соль».

Ранее в Новосибирске задержали двух омичей, представлявшихся «газовиками» в пострадавшем доме. 9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично. Погибли 15 человек.

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