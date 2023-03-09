Мощный взрыв газа разрушил два этажа в пятиэтажке (обновлено)

Людей эвакуируют. На данный момент спасено восемь человек.
Разрушены два этажа, сообщает ТАСС. Пострадал один подъезд пятиэтажного дома, пишет chita.ru. По информации МЧС, разрушились перекрытия здания и несколько квартир.
Очевидцы сообщают — с соседнего дома слетела крыша, осколки какие-то побили у них стекла. Разнесло магазин «Хлеб-соль».
По некоторым данным, в одной из квартир взорвался баллон с бытовым газом, указывает zab.ru.
На месте работают экстренные службы. Для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники.
Обновлено в 14:34.
ТАСС сообщает, что пострадали три человека, в том числе ребенок. Их отправили в Городскую клиническую больницу номер 1.
Спасли ребенка
Из обвалившегося дома спасли девочку. Момент попал на видео, его опубликовал Mash.
Ранее в Новосибирске задержали двух омичей, представлявшихся «газовиками» в пострадавшем доме. 9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично. Погибли 15 человек.