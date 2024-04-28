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Происшествия

Во время падения бомбардировщика в Ставрополье погиб летчик из Алтайского края

19 апреля стало известно, что в Ставропольском крае произошло крушение самолета Ту-22М3.Погибшим экипажем оказался алтайский летчик. Об этом сообщила районная газета "Знамя труда".

Отмечается, что самолет возвращался с боевого задания, однако в результате неудачного катапультирования после возгорания самолета погиб Андрей Юрьевич Кононов.

Андрей родился 2 октября 1989 года в селе Зеленая Роща Ребрихинского района Алтайского края. С 2004 года он был учащимся Барнаульской школы-интерната, где осуществлялась первоначальная летная подготовка. В 2007 году он стал студентом Краснодарского высшего авиационного училища летчиков.

С 2012 года он служил в 52 бомбардировочном полку на тяжелом ракетоносце бомбардировщике Ту22М3 в должности помощника командира корабля.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае упал самолет.

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