4 апреля
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Происшествия

Во время перемены семиклассница выпала из окна школы

В Жигулевске девочка выпала из окна школы во время перемены, сообщается в местном Telegram-канале.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Ребенка госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Инцидент произошел накануне. Девочка выпала из окна кабинета математики на третьем этаже. У нее диагностированы разрывы внутренних органов, переломы руки и шеи. За жизнь школьницы борются врачи, указывает Газета.Ru.

Как все произошло, выясняют полицейские. Так, отрабатывается версия, что над девочкой издевались сверстники.

Между тем после избиения школьника в сибирском поселке возбудили уголовное дело. У мальчика после драки был сломан нос, шатаются зубы. Из-за полученных травм также пришлось зашивать щеки.

Ранее о риске «валяться на помойке и стрелять бухло» предупредил школьников депутат. Он также призвал учащихся поступать в авиатехнологический вуз.

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