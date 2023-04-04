Во время перемены семиклассница выпала из окна школы

Ребенка госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.
Инцидент произошел накануне. Девочка выпала из окна кабинета математики на третьем этаже. У нее диагностированы разрывы внутренних органов, переломы руки и шеи. За жизнь школьницы борются врачи, указывает Газета.Ru.
Как все произошло, выясняют полицейские. Так, отрабатывается версия, что над девочкой издевались сверстники.
Между тем после избиения школьника в сибирском поселке возбудили уголовное дело. У мальчика после драки был сломан нос, шатаются зубы. Из-за полученных травм также пришлось зашивать щеки.
Ранее о риске «валяться на помойке и стрелять бухло» предупредил школьников депутат. Он также призвал учащихся поступать в авиатехнологический вуз.