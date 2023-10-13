Во время прогулки у пожарной части россиянка подралась с медведицей

Это произошло в Башкирии, в селе Петровское.

Женщина прогуливалась у пожарной части, сообщает Telegram-канал «Моя Уфа». Как вдруг навстречу выбежала медведица с медвежатами.

Хищница атаковала, и с женщиной завязалась драка, указывает Газета.Ru. Скорее всего, косолапая испугалась за детенышей.

Женщине удалось убежать. Но с травмами госпитализирована.

Медведицу ликвидировали.

Ранее медведь вынырнул рядом с лодкой российских рыбаков. Двое рыбаков плыли к берегу. И тут перед ними неожиданно вынырнул медведь. Хищник людей испугался, к лодке зверь подплывать побоялся. Косолапый доплыл до берега и убежал в лес.

Рыбаки преследовать зверя не стали. И ведь не с удочками же идти на медведя!

А в рукопашной схватке с медведем мужчина почти потерял челюсть и выжил. Мужчина заметил небольшого медведя и достал пистолет, чтобы его отпугнут. В этот момент из кустов на него напал огромный гризли.

Мужчина не смог правильно воспользоваться пистолетом, а отпугивающий спрей лежал далеко, поэтому ему пришлось драться с медведем руками.

Американец успел ударить животное кулаком, но гризли опрокинул его на спину и начал рвать.

Другие охотники прибежали и спугнули его. У мужчины диагностировали рваные раны на теле, а также медведь успел вцепиться ему в лицо и почти оторвал челюсть.