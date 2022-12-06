Во время тренировки в фитнес-клубе умерла сибирячка

Это случилось в Омске.
Причины гибели 34-летней женщина установит судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Предварительно, криминального характера в смерти женщины не установлено, указывает Газета.Ru.
Ранее в бассейне фитнес-клуба утонул четырехлетний ребенок. После смерти ребенка в бассейне фитнес-клуба задержан директор учреждения, он является подозреваемым в рамках уголовного дела.
В 2021 году на беговой дорожке в фитнес-клубе расстреляли вора в законе.
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