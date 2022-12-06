6 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Во время тренировки в фитнес-клубе умерла сибирячка

Женщина скончалась во время тренировки в спортивном зале, сообщает mk.ru.

Спорт.
Спорт.
СС0

Это случилось в Омске.

Причины гибели 34-летней женщина установит судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Предварительно, криминального характера в смерти женщины не установлено, указывает Газета.Ru.

Ранее в бассейне фитнес-клуба утонул четырехлетний ребенок. После смерти ребенка в бассейне фитнес-клуба задержан директор учреждения, он является подозреваемым в рамках уголовного дела.

В 2021 году на беговой дорожке в фитнес-клубе расстреляли вора в законе.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость