Во время тушения дома в деревне пожарные обнаружили нарколабораторию

В Московской области при тушении деревенского дома российские пожарные обнаружили нарколабораторию, сообщает в Telegram -канале издание Baza.

В частном доме деревни Зараменье, который снимал гражданин Таджикистана случился пожар.

Боровшиеся с огнем сотрудники обратили внимание на множество канистр, пустых бутылок и лабораторное оборудование.

Позже было найдено ведро в котором было два с половиной килограмма мефедрона, пишет Lenta.ru. Возбуждено дело по статье 228 УК РФ («Изготовление и распространение наркотиков»).

В 2020 году в алтайском наукограде ликвидировали крупную нарколабораторию. Полицейские нашли ее изъяли разнообразные виды запрещенных веществ и реактивы.