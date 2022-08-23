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Происшествия

Водитель Lada жестко протаранил дерево на сельской дороге в Алтайском крае

Серьезная авария случилась в селе Вострово в Волчихинском районе Алтайского края 22 августа. Кадры с места ДТП опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП в Волчихинском районе 22 августа
ДТП в Волчихинском районе 22 августа
"Инцидент Барнаул"

На снимках видно, что автомобиль Lada протаранил дерево. Судя по значительным повреждениям ВАЗ-2110, он двигался с высокой скоростью.

Очевидцы утверждают, что водитель машины был в состоянии опьянения. По их словам, он остался жив.

ДТП в Волчихинском районе 22 августа
ДТП в Волчихинском районе 22 августа
«Инцидент Барнаул»
ДТП в Волчихинском районе 22 августа
ДТП в Волчихинском районе 22 августа
«Инцидент Барнаул»
ДТП в Волчихинском районе 22 августа
ДТП в Волчихинском районе 22 августа
«Инцидент Барнаул»

Ранее сообщалось, что жуткая авария с 16 погибшими произошла на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе Ульяновской области 21 августа.

Напомним, в Алтайском крае суд вынес приговор виновнику аварии, в которой погиб сотрудник полиции и пострадали еще двое.

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