Водитель Lada жестко протаранил дерево на сельской дороге в Алтайском крае

На снимках видно, что автомобиль Lada протаранил дерево. Судя по значительным повреждениям ВАЗ-2110, он двигался с высокой скоростью.
Очевидцы утверждают, что водитель машины был в состоянии опьянения. По их словам, он остался жив.
ДТП в Волчихинском районе 22 августа
«Инцидент Барнаул»
ДТП в Волчихинском районе 22 августа
«Инцидент Барнаул»
ДТП в Волчихинском районе 22 августа
«Инцидент Барнаул»
Ранее сообщалось, что жуткая авария с 16 погибшими произошла на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе Ульяновской области 21 августа.
Напомним, в Алтайском крае суд вынес приговор виновнику аварии, в которой погиб сотрудник полиции и пострадали еще двое.