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Происшествия

Водитель спровоцировал аварию, чтобы спасти девушек-пешеходов

В Омске водитель Volkswagen поставил свою машину под удар, чтобы спасти пешеходов, на которых на высокой скорости неслась Toyota, пишет РИА «Новости».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

На одном из перекрестков водитель Toyota решил проскочить пешеходный переход, по которому шли две девушки. Водитель Volkswagen спас их от удара, выехав на главную дорогу перед японским автомобилем.

После удара обе машины вылетели на тротуар.

«Водитель автомобиля Volkswagen Polo … не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался по главной автодороге, не снизив скорость перед пешеходным переходом, по которому двигались люди», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

У водителя Volkswagen диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и несколько переломов, пишет Газета.Ru.

О наличии травм у водителя Toyota не сообщается.

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