Водитель ВАЗа погиб от столкновения с автобусом с пассажирами под Новосибирском

Жуткая авария произошла 7 июня в 18:25. Водитель ВАЗа ехал по дороге «Северный объезд» со стороны Кемерова в сторону Новосибирска.
В это время на 75 км трассы проводились дорожные работы. При сужении проезжей части водитель наехал на барьерное ограждение, а после врезался в попутный пассажирский автобус.
В салоне автобуса находились 10 человек. Никто из них не пострадал. Однако автомобиль оказался почти полностью разбит.
Водителя ВАЗа экстренно госпитализировали. Спустя несколько часов он скончался. По данному факту проводится проверка.
Ранее прокурор Купинского района вместе с семьей разбился в аварии под Новосибирском.