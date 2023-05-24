Водительница из Барнаула заплатит 2 млн рублей за сбитую насмерть девушку

Осужденная ехала по Павловскому тракту от ул. Солнечная Поляна в сторону ул. Сиреневая.
Подъезжая к пешеходному переходу, женщина не уступила дорогу переходящей 17-летней девушке и сбила ее.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Осужденная признала вину частично. По ее мнению, сбитая девушка сама не убедилась в безопасности движения.
Ранее женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.
Суд учел это и назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом на три года.
Кроме того, с женщины взыскали 2 млн рублей в качестве моральной компенсации.
Приговор в законную силу пока не вступил.