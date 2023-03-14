Водителя, который сбил людей на остановке в Новоалтайске, арестовали на два месяца

В Алтайском крае прокуратура поддержала ходатайство о заключении под стражу водителя, которого подозревают в смертельном ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель автомобиля снес остановку, на которой в это время находились люди, 12 марта.

Следствие выяснило, что водитель 1974 года рождения находился в нетрезвом состоянии. После ДТП он скрылся с места происшествия.

В результате аварии один пешеход погиб на месте, а второй получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (264 УК РФ).

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил ход расследования уголовного дела на контроль.

Суд заключил подозреваемого под стражу до 12 мая. Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее мы рассказали о подробностях аварии, в которой автомобиль на полной скорости врезался в остановку.