3 апреля
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Происшествия

Военная группировка поднята «в ружье», погибшие: мощное землетрясение произошло на Тайване

Число погибших во время землетрясения на Тайване возросло до четырех человек, Число погибших во время землетрясения на Тайване возросло до четырех человек..

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Утром 3 апреля на острове произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, указывает Газета.Ru. Толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях. Произошло множество афтершоков.

Вооруженные силы Тайваня активно участвуют в спасательных операциях после мощного землетрясения на острове.

Войска направлены для предоставления помощи. Создан центр реагирования. Он будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.

Без света

Из-за землетрясения обесточены свыше 87 тыс. домохозяйств, сообщает РИА Новости.

Цунами

Цунами достигло побережья японского острова Исигаки после землетрясения магнитудой 7,7 у восточного побережья Тайваня. На данный момент угроза снята.

Факт

Апрельское землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. 25 лет назад в тайваньском городе Цзицзи случилось землетрясение магнитудой 7,3. Тогда пострадали свыше 11 тысяч человек.

Ранее землетрясение произошло у российских берегов. Глубина залегания очага — около 58 км под морским дном.

В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущали.

Также в Сибирском федеральном округе зафиксировали ощутимое землетрясение.

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