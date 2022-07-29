29 июля
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Происшествия

Волки напали на детей в Дагестане, один ребенок погиб

В Дагестане волки напали на двоих детей, гулявших в лесном массиве без присмотра взрослых. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Волк.
Волк.
открытые источники в интернете

Трагедия произошла 28 июля в Цунтинском районе неподалеку от села Кидеро. По предварительным данным, дети 8 и 6 лет без сопровождения взрослых отправились в лес. Там они и натолкнулись на волков.

В результате нападения один ребенок погиб, второй госпитализирован с травмами.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Они дадут оценку действиям органов, которые обязаны регулировать поголовье хищных животных. Кроме того, будет проверено соблюдение законодательства в вопросе профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области расстреляли семью из пяти человек — трех взрослых и двух детей. Жертвами стали 37-летний мужчина и его 24-летняя супруга, её 26-летняя сестра и трехлетний мальчик. Четырехлетняя девочка выжила — она лежит в больнице с ранением шеи.

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