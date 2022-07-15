15 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей грибами в Алтайском крае

Три ребенка в Первомайском районе Алтайского края госпитализированы. Прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гриб, лес.
Гриб, лес.
СС0

«Установлено, что 14.07.2022 потребовалась медицинская помощь троим несовершеннолетним в возрасте от 4 до 15 лет, после употребления в пищу грибов.» — написали в прокуратуре.

Прокуроры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания несовершеннолетних.

Представители СК назначили ряд проведения экспертиз, чтобы установить подробности случившегося.

Ранее мы писали, что дети находятся в состоянии средней тяжести. Сейчас их перевели из реанимации в общую палату.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость