Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей грибами в Алтайском крае

«Установлено, что
14.07.2022потребовалась медицинская помощь троим несовершеннолетним в возрасте от 4 до 15 лет, после употребления в пищу грибов.» — написали в прокуратуре.
Прокуроры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания несовершеннолетних.
Представители СК назначили ряд проведения экспертиз, чтобы установить подробности случившегося.
Ранее мы писали, что дети находятся в состоянии средней тяжести. Сейчас их перевели из реанимации в общую палату.