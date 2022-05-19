19 мая
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Происшествия

Вооруженного преступника, сбежавшего из психбольницы, поймали в алтайском садоводстве

В Первомайском районе сторожа садоводства «Моторостроитель» поймали беглого из психбольницы преступника. Он был вооружен ножом.

Нож в руке, преступник
Нож в руке, преступник
СС0

Сторожам после вечернего обхода позвонила председатель СНТ и сообщила, что одна из дачниц заметила незнакомого человека — он находился в одном из садовых домов, пишут «Вести Алтай».

Охранники вывели его из дома, привели на КП и попросили вытащить вещи из кармана — беглец вынул нож.

Председатель садоводства вызвала полицию. Оказалось, что мужчину уже три дня ищут — это был особо опасный преступник, сбежавший из психиатрической клиники в Боровихе.

Мужчину вернули в медучреждение.

Ранее в Екатеринбурге нашли особо опасного преступника, сбежавшего из психиатрической больницы. Точнее, он сам вернулся в медучреждение.

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