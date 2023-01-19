Вопреки запретам крещенскую купель прорубили в Рубцовске

Жители самостоятельно соорудили купель на реке Алей. Они смогли вырубить во льду большой квадрат и отгородить его заборчиком из веток. Судя по следам, там даже успели окунуться.
Накануне специалисты МЧС выяснили, что лед на реке Алей не соответствует нормам для обустройства купели. Лед был рыхлым и непрочным. Также сотрудники городского Управления по делам ГОЧС обнаружили многочисленные промоины по руслу реки в черте города.
Ранее корреспонденты altapress.ru рассказали, как прошло Крещение в Барнауле.
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