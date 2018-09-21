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«Вор в законе № 1» появился на праздновании юбилея Осетрины

«Вор в законе» Эдуард Асатрян по кличке Осетрина отметил свое 50-летие банкетом в московском ресторане «Марани», принадлежащем «коллеге по цеху» Кахе Парапалия (Каха Гальский).

Десерт.
Десерт.
СС0

Самым почетным гостем на «корпоративном» банкете стал Олег Шишканов (Шишкан), который недавно на воровском съезде в Лужниках был единогласно выбран новым главным вором России.

На праздновании произошло примирение между Осетриной и Кахой, которые долгое время враждовали. По слухам, помириться и прекратить междоусобицу им приказал куратор из МВД, пишет «Прайм Крайм». Видимо, специально для примирения Осетрина праздновал свой юбилей не в своем ресторане «Белый дом», а у Кахи.

Гости

Присутствующих на юбилее было много. Из самых авторитетных «воров в законе» праздненство посетили Бадри Когуашвили по кличке Бадри Кутаисский, Амиран Сопромадзе по прозвищу Сопотия, Михаил Хананашвили известный как Ника Израильский, Гайка Саркисян по кличке Айко Астраханский и многие другие «лица», пишет ura.ru.

«Иммунитет» от полицейских

Осетрина и Каха, легально ведущие в Москве свой бизнес, по договоренности с куратором имеют иммунитет от любых неожиданностей, которые им могут преподнести полицейские.

Каха прежде входил в ближнее окружение бывшего главного вора России Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Его перевыборы прошли после того, как Шакро получил почти 10-летний срок. После ареста Шакро Каха стал «министром финансов» в теневом воровском правительстве, сейчас он распоряжается «бюджетом» — всероссийским воровским общаком. Так он стал одним из самых влиятельных фигур в воровском мире.

Между тем 18 сентября в Алтайском краевом суде (Барнаул) стартовал процесс над «вором в законе» Андреем Ткаченко по кличке Ткач Няганьский, который «руководил» регионом из Москвы. За создание организованного преступного сообщества (ОПС) ему грозит пожизненный тюремный срок.

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