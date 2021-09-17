Задержан и ранен подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Полицейские вычислили подозреваемого 54-летнего Виктора Мирского и преследовали его по автодороге в Воронежской области. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление.
Как сообщает Life, ответным огнем его ранили в голову по касательной.
Задержанному оказали медицинскую помощь на месте.
Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет
Что произошло
Утром 16 сентября Мирский напал на отдел полиции в городе Лиски в Воронежской области. Он также является подозреваемым по делу об убийств женщины и двоих детей.
Неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро».
Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.
Злоумышленник ранил полицейского и уехал.
Также altapress.ru писал, что полицейские обыскали его жилье. Три из пяти комнат оказались заминированы. Он подключил газовый баллон. В доме также нашли детонаторы и провода.