Задержан и ранен подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские вычислили подозреваемого 54-летнего Виктора Мирского и преследовали его по автодороге в Воронежской области. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление.

Как сообщает Life, ответным огнем его ранили в голову по касательной.

Задержанному оказали медицинскую помощь на месте.

Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет

Что произошло

Утром 16 сентября Мирский напал на отдел полиции в городе Лиски в Воронежской области. Он также является подозреваемым по делу об убийств женщины и двоих детей.

Неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро».

Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.

Злоумышленник ранил полицейского и уехал.

Также altapress.ru писал, что полицейские обыскали его жилье. Три из пяти комнат оказались заминированы. Он подключил газовый баллон. В доме также нашли детонаторы и провода.