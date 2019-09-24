«Воров в законе» народные избанники хотят приравнять к маньякам

Воров в законе будут держать отдельно от других заключенных в местах лишения свободы.

В Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

«По действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры организованного преступного сообщества (ОПС) представляют не меньшую общественную опасность», — пояснил Пискарев.

Если поправки примут, то осужденных за положение в преступной иерархии будут содержать отдельно и в местах лишения свободы, и в СИЗО, пишет ura.ru.

По мнению авторов законопроекта, воры в законе могут вербовать сторонников в местах лишения свободы, а также пытаться руководить своими людьми из колонии или тюрьмы. Изоляция криминальных авторитетов от других заключенных поможет этого избежать.

«На данный момент, хотя закон был принят в апреле, возбуждено 14 уголовных дел по данному составу против главарей преступного сообщества», — подчеркнул замруководитель «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее сообщалось, что новый закон о «ворах в законе» пока лежит «мертвым грузом». Как его применять — никто толком не знает. Во всяком случае, так считают источники «Росбалта», проанализировавшие вывод за штат спецов по борьбе с оргпреступностью в Москве.

Вор в законе — титул некоторых членов преступного мира, относящихся к его элите и пользующихся значительным авторитетом.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Закон Путина

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для криминальных авторитетов. Для воров в законе в Уголовном кодексе создали новую статью — «занятие высшего положения в преступной иерархии». Лидерам преступных группировок теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет со штрафом до пяти млн рублей. Условное осуждение при этом исключается.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Спустя месяц президентский законопроект приняла Госдума; Совет Федерации одобрил документ 27 марта.