5 сентября
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Происшествия

Восемь человек погибли при восхождении на вулкан на Камчатке

Число туристов, погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя председателя краевого правительства Романа Василевского.

Вулкан Ключевской.
Вулкан Ключевской.
kscnet.ru

По предварительной информации, пять человек упали с высоты и погибли, один турист пострадал — был без сознания. Гид сломал ногу. Среди них — 31-летний житель Камня-на-Оби.

О еще одном погибшем стало известно в воскресенье. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По информации Telegram-канал Baza, гибель туристов произошла из-за падения одного из поднимающихся. Один из них сорвался и потянул за собой всю связку. Почти сразу сорвалась еще одна группа из трех человек.

На месте происшествия сохраняется плохая погода, сообщил Роман Василевский. Спасатели высадились.

«В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3 300 м к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4 158 м», — передает ТАСС.

Напомним, что о гибели группы туристов из 12 человек стало известно 3 сентября.

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