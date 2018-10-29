Восемь россиян погибли в ДТП, возвращаясь из шопинг-тура по Финляндии

Грузовик, ехавший по встречной полосе, неожиданно врезался в микроавтобус, который от удара вспыхнул, как факел, пишет «Фонтанка». В результате семь человек, включая водителя, погибли в горящем транспорте. Еще один пассажир скончался, вылетев из микроавтобуса на дорогу.
Водитель грузовика серьезно пострадал во время аварии, его вертолетом доставили в больницу.
Пока не называются причины произошедшего, пишет yle.fi. Однако есть версия. что водитель грузовика мог заснуть за рулем или же у него могло на скорости лопнуть колесо.