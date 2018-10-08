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Американская трагедия: опубликованы фото и видео автокатастрофы со свадебным кортежем, где погибли 20 человек

В автокатастрофе со свадебным лимузином у кафе в штате Нью-Йорк (США) погибли 20 человек, сообщает Fox News.

Флаг США.
Флаг США.
Cliff, CC BY 2.0, part from original.

Лимузин в составе свадебного кортежа столкнулся с внедорожником, после чего врезался в пешеходов. 18 погибших находились в лимузине, еще двое были прохожими, сообщает Associated Press.

«На данный момент мы можем сообщить вам, что столкнулись два автомобиля, что привело к многочисленным жертвам. Расследование находится в предварительной стадии», — отметили полицейские.

Также известно, что в аварии участвовали еще несколько автомобилей.

Катастрофа произошла в 270 километрах от города Нью-Йорке, около популярного у туристов кафе. Лимузин столкнулся с другой машиной на перекрестке, пишет eg.ru.

Люди, которые оказались рядом с местом происшествия, выбивали в лимузине окна, чтобы помочь выбраться тем, кто находился внутри, пишет polit.ru.

По предварительным данным, водитель лимузина не справился с управлением, и автомобиль покатился вниз с холма. После свадебный кортеж протаранил людей, оказавшихся у него на его пути, пишет sb.by.

На месте автокатастрофы работали экстренные службы и американское Национальное управление транспортной безопасности. Движение по трассе перекрыли.

«Я распорядился, чтобы наши ведомства обеспечили все ресурсы, необходимые для оказания содействия в этом расследовании и установлении того, что привело к этой трагедии», — заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пишет ТАСС.

Рассматривается ли версия теракта, пока не сообщается. Ведется разбирательство.

***

5 октября под Тверью произошла автокатастрофа, в результате которой погибли 13 человек. Столкнулись рейсовый автобус «ЛиАЗ» и микроавтобус Ford. Пассажиры маршрутки погибли.

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