Опубликованы фото и видео с места автокатастрофы под Тверью, где погибли 13 человек

По предварительным данным, в автокатастрофе погибли 13 человек (все — пассажиры маршрутки). Еще двое пострадали — оба водители транспортных средств, пишет tvernews.ru. Их госпитализировали в больницу. Пострадавших эвакуировали на вертолете Ми-8 санавиации.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Начальник областного главка ГИБДД сообщил «КП», что, по предварительной информации, маршрутное такси выехало на полосу встречного движения и спровоцировало аварию.
На место происшествия выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя.