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Опубликованы фото и видео с места автокатастрофы под Тверью, где погибли 13 человек

5 октября около 07:40 на автодороге Тверь — Ржев (территория Тверской области) неподалеку от села Некрасово произошло лобовое столкновение рейсового автобуса «ЛиАЗ» и маршрутки Ford.

Автокатастрофа под Тверью.
Автокатастрофа под Тверью.
Владимир Шенгальс, vk.com/tverigradnews

По предварительным данным, в автокатастрофе погибли 13 человек (все — пассажиры маршрутки). Еще двое пострадали — оба водители транспортных средств, пишет tvernews.ru. Их госпитализировали в больницу. Пострадавших эвакуировали на вертолете Ми-8 санавиации.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Автокатастрофа под Тверью.
Автокатастрофа под Тверью.
Владимир Шенгальс, vk.com/tverigradnews

Начальник областного главка ГИБДД сообщил «КП», что, по предварительной информации, маршрутное такси выехало на полосу встречного движения и спровоцировало аварию.

На место происшествия выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

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