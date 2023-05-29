29 мая
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Происшествия

Воспитание и перевоспитание: барнаулец ответит за то, что наказал дочь ремнем

Мужчина в Барнауле нанес своей дочери пять сильных ударов ремнем в воспитательных целях. За это суд назначил ему наказание, сообщает прокуратура Алтайского края.

Мужчина. Ремень
Мужчина. Ремень
СС0

12-летняя дочь подсудимого мыла полы и занималась уборкой в доме, когда отец решил всерьез взяться за ее воспитание.

Виновный был недоволен тем, что девочка плохо убирается, ругал в грубой форме за снижение успеваемости в школе.

Девочка попросила оставить ее в покое, из-за чего отец еще больше разозлился. Осужденный схватил со стола ремень и стал бить по ногам и бедрам. У ребенка на месте ударов остались кровоподтеки.

Свою вину мужчина полностью признал и извинился перед дочерью. Его ждет 120 часов обязательных исправительных работ.

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