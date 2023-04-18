18 апреля
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Происшествия

Врач поликлиники ФСБ покончила с собой

В Москве врач-диагност поликлиники ФСБ совершила суицид, пишет «МК».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

У погибшей 37-летней женщины — трое детей.

Ранее на лестничной площадке нашли мертвым генерала ФСБ. Подробности произошедшего не сообщаются.

Также гостинице нашли мертвым бывшего офицера ФСБ.

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