Врач поликлиники ФСБ покончила с собой

У погибшей 37-летней женщины — трое детей.
Ранее на лестничной площадке нашли мертвым генерала ФСБ. Подробности произошедшего не сообщаются.
Также гостинице нашли мертвым бывшего офицера ФСБ.
В Москве врач-диагност поликлиники ФСБ совершила суицид, пишет «МК».
У погибшей 37-летней женщины — трое детей.
Ранее на лестничной площадке нашли мертвым генерала ФСБ. Подробности произошедшего не сообщаются.
Также гостинице нашли мертвым бывшего офицера ФСБ.
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