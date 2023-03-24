24 марта
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Происшествия

Высокопоставленных таможенников с 50 тыс. долларов поймала ФСБ

В Москве сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных таможенников при получении взятки в 50 тыс. долларов, сообщает РЕН ТВ.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

С поличным взяты генерал Александр Беглов и полковник Александр Алеев. Предприниматели передали им деньги, после чего на всех были надеты наручники.

Возбуждено уголовное дело.

Во время обысков в кабинетах таможенников изъяли 40 млн рублей, указывает Lenta.ru.

Ранее в отношении генерал-майора Росгвардии возбудили уголовное дело.

Его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении должностных полномочий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова, направлены в работу документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением.

Также три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела.

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