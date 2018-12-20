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Врач в Санкт-Петербурге изнасиловал несколько пациенток после операций

Сразу несколько девушек заявили в полицию об изнасилованиях в клинике Санкт-Петербурга, они обвинили в содеянном врача. Речь идет о подозреваемом 58-летнем реаниматологе центра «Ювента», пишет «Фонтанка».

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета Петербурга рассказали, что подозреваемого в совершении преступления госпитализировали в связи с плохим самочувствием. Сейчас он находится в больнице под охраной. Решается вопрос о предъявлении врачу обвинения и избрании ему меры пресечения.

Накануне три пациентки центра «Ювента», среди которых две несовершеннолетних, заявили о нездоровом интересе к ним врача-реаниматолога, пишет bfm.ru. Медик совершил в отношении них насильственные действия, когда девушки приходили в себя после операций.

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