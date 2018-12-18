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Жителя Алтайского края осудили за убийство и изнасилование, совершенные 17 лет назад

В Алтайском крае 40-летнего жителя Новоалтайска признали виновным в убийстве и изнасиловании молодой женщины. Злоумышленник совершил преступления 17 лет назад, пишет СУ СКР по региону.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

Следствие и суд установили, что в сентябре 2001 года в гаражном массиве Новоалтайска нашли труп 20-летней девушки. На теле были признаки насильственной смерти.

Преступление раскрыли через 16 лет. Во время предварительного следствия воссоздали картину произошедшего.

Выяснилось, что вечером осужденный познакомился на улице с девушкой и предложил ей прогуляться. После кроткого общения мужчина изнасиловал, а потом задушил свою спутницу. Ранее осужденный уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Суд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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