Жителя Алтайского края осудили за убийство и изнасилование, совершенные 17 лет назад

Следствие и суд установили, что в сентябре 2001 года в гаражном массиве Новоалтайска нашли труп 20-летней девушки. На теле были признаки насильственной смерти.
Преступление раскрыли через 16 лет. Во время предварительного следствия воссоздали картину произошедшего.
Выяснилось, что вечером осужденный познакомился на улице с девушкой и предложил ей прогуляться. После кроткого общения мужчина изнасиловал, а потом задушил свою спутницу. Ранее осужденный уже отбывал наказание за аналогичное преступление.
Суд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.