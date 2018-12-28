Врачи рассказали о состоянии детей, которые пострадали в ДТП на алтайской трассе

ДТП произошло в 00:10. Через несколько минут после этого по трассе проехала «скорая». Медики оперативно начали оказывать помощь пострадавшим и вызвали дополнительные бригады.
Пятеро детей получили сотрясение мозга, переломы и ушибы. Их госпитализировали в больницу, состояние здоровья средней степени тяжести. По словам врачей, пострадавшие проведут в палате все новогодние праздники.
Остальные участники аварии получили незначительные травмы.
Напомним, автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 30-летнего водителя выехал со второстепенной дороги со стороны села Шубенка. Легковушка столкнулась с Toyota Noah, за рулем которой был 35-летний водитель.
По предварительным данным, в автомобиле ВАЗ были водитель и 4 пассажира, а в автомобиле Toyota Noah — водитель и 7 пассажиров. В результате ДТП травмы получили 10 человек, в том числе восемь детей.
Водитель автомобиля ВАЗ, который спровоцировал ДТП, ранее был лишен прав за езду в пьяном виде. Прокуратура проводит доследственную проверку.