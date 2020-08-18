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Происшествия

Временный начальник антикоррупционного отдела барнаульской полиции попался на взятке

Врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

По версии следствия, 16 августа полицейский через посредника получил 250 тысяч рублей от одного из местных предпринимателей. Деньги предназначалась за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности и возврате изъятого у него имущества.

Преступление выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейского задержали и в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Начальник алтайской полиции Андрей Подолян назначил служебную проверку.

«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», — сообщила пресс-служба главного управления.

Ранее бывший начальник этого же отдела Андрей Абрамов получил восемь лет тюрьмы строго режима и штраф 13 млн рублей за взятку.

Также экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий за взятку получил 6 лет строгого режима.

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