27 июля
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Происшествия

Второе рождение: двух объявленных погибшими туристов нашли живыми в покореженном Ми-8. Подробности

Двое пропавших при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай найдены живыми, сообщает телеграм-канал SHOT.

Крушение Ми-8.
Крушение Ми-8.
04.mchs.gov.ru

Живыми найдены двое туристов при крушении вертолета авиакомпании "АлтайАвиа" у села Тюнгур в Республике Алтай.

Также обновлен список погибших и пострадавших в авиакатастрофе.

Погибшие — Яна Кургаева, Елена Паташенко,Наталья Комарова, Александр Ратников, 60 лет.

Выжившие — Вячеслав Демихов, Олег Егоров, Алексей Десятов, Игорь Ишутин, Евгений Горбунов, Алексей Запара, Татьяна Смирнова, Елена Левшукова, Аурика Волова, Юлия Кузьмина, Владимир Мацулаев, Инга Даниленко.

Ранее в МЧС уточнили данные о погибших при крушении вертолета на Алтае.

Что произошло

ЧП произошло в Усть-Коксинском районе. Вертолет совершал коммерческий полет и при заходе на посадку задел электрические провода, упал и загорелся.

По уточненным данным МЧС РФ, четыре человека погибли и 10 пострадали в результате крушения вертолета, двое остались невредимы.

На борту рухнувшего Ми-8 находились 13 туристов и три члена экипажа — капитан Демихов, 42-летний второй пилот Олег Егоров и 28-летний бортмеханик Алексей Десятов.

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