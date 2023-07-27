Второе рождение: двух объявленных погибшими туристов нашли живыми в покореженном Ми-8. Подробности

Живыми найдены двое туристов при крушении вертолета авиакомпании "АлтайАвиа" у села Тюнгур в Республике Алтай.
Также обновлен список погибших и пострадавших в авиакатастрофе.
Погибшие — Яна Кургаева, Елена Паташенко,Наталья Комарова, Александр Ратников, 60 лет.
Выжившие — Вячеслав Демихов, Олег Егоров, Алексей Десятов, Игорь Ишутин, Евгений Горбунов, Алексей Запара, Татьяна Смирнова, Елена Левшукова, Аурика Волова, Юлия Кузьмина, Владимир Мацулаев, Инга Даниленко.
Ранее в МЧС уточнили данные о погибших при крушении вертолета на Алтае.
Что произошло
ЧП произошло в Усть-Коксинском районе. Вертолет совершал коммерческий полет и при заходе на посадку задел электрические провода, упал и загорелся.
По уточненным данным МЧС РФ, четыре человека погибли и 10 пострадали в результате крушения вертолета, двое остались невредимы.
На борту рухнувшего Ми-8 находились 13 туристов и три члена экипажа — капитан Демихов, 42-летний второй пилот Олег Егоров и 28-летний бортмеханик Алексей Десятов.